Gasflaschen explodieren bei Feuer in Wiesbadener Werkstatt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Brand in einer Wiesbadener Autowerkstatt sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Gasflaschen explodiert. Anwohner hatten einen Knall gehört und Flammen aus dem Haus aufsteigen sehen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Am Sonntagvormittag war der Brand weitgehend gelöscht.