Gasflaschen zum Wäschetrocknen wohl Ursache für Brand

Flieden (dpa/lhe) - Zum Trocknen von Wäsche auf dem Dachboden aufgestellte Gasflaschen mit Heizaufsätzen haben vermutlich den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flieden-Rückers (Kreis Fulda) ausgelöst. Die Bewohner des Hauses hatten die Gasflaschen aufgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die getrockneten Kleidungsstücke seien vermutlich in Brand geraten, bevor die Flammen auf das Dach übergriffen. Bei dem Brand am vergangenen Donnerstag war eine Frau verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von deutlich mehr als 100 000 Euro.