Gebärden-Dolmetscherinnen übersetzen Theaterstück

Hanau (dpa/lhe) - Ein besonderer Service wird in diesem Jahr bei den Brüder Grimm Festspielen in Hanau angeboten: Für Gehörlose und schwerhörige Zuschauer wird ein komplettes Theaterstück übersetzt. Zwei neben der Bühne stehende Gebärden-Dolmetscherinnen kommen am 1. Juli (14.00 Uhr) beim Grimm-Märchen «Die Prinzessin auf der Erbse» zum Einsatz, wie die Festspiele ankündigten. Dies sei ein bei Theaterfestivals einmaliger Service in Hessen, erklärte die Stadt, die sich das Projekt mehrere Tausend Euro kosten lässt.