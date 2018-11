Gebühren bei Friedhöfen klaffen gewaltig auseinander

Dachsenhausen (dpa) - Bei den Gebühren der Friedhöfe gibt es einer Analyse zufolge gewaltige Unterschiede. Das zeigt sich laut der privatwirtschaftlichen Deutschen Friedhofsgesellschaft mit Sitz in Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis) bei der einfachsten Beisetzungsform, der Urnenbestattung auf der Wiese. Hier lägen die niedrigsten Kosten bei 200 Euro - etwa in einer Reihe von Dörfern in Rheinland-Pfalz. Das teuerste Urnengrab der Analyse schlage im mittelhessischen Bad Endbach mit 3275 Euro zu Buche. Im saarländischen Freisen gebe es Urnenrasengräber für 3268 Euro. Allerdings ist die Rasenfläche über den Urnengräbern unterschiedlich groß.