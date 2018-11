Geburtsparty mit Spezialkuchen endet im Krankenhaus

Den Kuchen habe ein 17-Jähriger am Samstagabend zur Feier mit insgesamt zehn Jugendlichen in eine Karaoke-Bar «als besondere Überraschung» mitgebracht. Er sei komplett «verputzt» worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten fuhren nach dem Vorfall zu dem Kuchenbäcker nach Hause - und fanden dort ein leeres Tütchen, in dem zuvor Betäubungsmittel waren. Die Ermittlungen dauern an.