Geburtstagsparty auf Rügen eskaliert

Lietzow (dpa/mv) - Auf Rügen ist die Feier eines jungen Mannes zum 18. Geburtstag eskaliert. Bei der Party in der Nacht auf Samstag seien das gesamte Mobiliar und die Sanitärräume des Strandhauses in Lietzow zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg am Sonntag. Das Strandhaus gehöre der Gemeinde und könne wie in diesem Fall für private Anlässe gemietet werden.