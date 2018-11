Gedämpfte Freude bei Handballern nach Viertelfinalerfolg

Auch der Kieler Spielmacher Domagoj Duvnjak, der an der unglücklichen Aktion beteiligt war, zeigte sich geschockt: «Er ist mein Landsmann, ein richtig guter Junge. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe nur auf einmal gesehen, wie er am Boden lag, schrie und Schmerzen hatte. Ich wünsche ihm alles Gute», sagte der Kroate den «Kieler Nachrichten» (Mittwoch).

Auf wen die Kieler bei der Finalrunde am 6. und 7. April 2019 treffen können, wird am 18. und 19. Dezember in den drei verbleibenden Viertelfinals zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen, der TSV Hannover-Burgdorf und dem HC Erlangen sowie dem SC Magdeburg und Frisch Auf Göppingen ermittelt.