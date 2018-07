Gedenkakt für Fritz Bauer: «Radikaler Demokrat»

Ein Foto von Fritz Bauer hängt in der Paulskirche. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main (dpa) - 50 Jahre nach dem Tod von Fritz Bauer hat am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche ein Gedenkakt für den ehemaligen Generalstaatsanwalt begonnen. Bauer sei ein «radikaler Demokrat» gewesen, sagte die Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts, die Zeithistorikerin Sybille Steinbacher. Bauer habe wesentlich dazu beigetragen, die kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit als «Teil der politischen Kultur» in der Bundesrepublik zu etablieren.