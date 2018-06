Gedenken an Fritz Bauer mit Steinmeier

Verschiedenste Objekte werden im Jüdischen Museum in der Ausstellung "Fritz Bauer. Der Staatsanwalt. NS-Verbrechen vor Gericht" präsentiert. Foto: Arne Dedert/Archiv

Verschiedenste Objekte werden im Jüdischen Museum in der Ausstellung "Fritz Bauer. Der Staatsanwalt. NS-Verbrechen vor Gericht" präsentiert. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) hat sich in der Nachkriegszeit der juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen verschrieben. Sein Name ist vor allem mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen (1963-1965) verbunden, die weit über die Bundesrepublik hinaus ein Zeichen setzten. 50 Jahre nach seinem Tod wird Bauer nun heute mit einem Gedenkakt in der Frankfurter Paulskirche geehrt.