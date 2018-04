Gefängnisse überlastet: Hessen bundesweit im Mittelfeld

Ein Mann steht in der Justizvollzugsanstalt vor einem vergitterten Fenster. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Ein Mann steht in der Justizvollzugsanstalt vor einem vergitterten Fenster. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Deutschlands Gefängnissen wird nach einem Medienbericht der Platz knapp. Eine Umfrage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch) bei den Justizministerien der 16 Bundesländer ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent etwa in Baden-Württemberg. In Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz lag die Auslastung demnach im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei deutlich über 90 Prozent. Fachleute sprechen dem Bericht zufolge schon bei einer Auslastung von 85 bis 90 Prozent von Vollbelegung.