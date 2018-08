Gefängnisseelsorger mit Sozialpreis verlässt Nordosten

Waren/Fulda (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern verliert seinen derzeit bekanntesten Gefängnisseelsorger. Der Franziskanerbruder Gabriel Zörnig, der gerade mit dem Siemerling-Sozialpreis geehrt wurde, wird ab September nach Fulda (Hessen) wechseln. Das sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Waren an der Müritz. Der katholische Geistliche soll in Fulda ein kirchenunabhängiges Netzwerk mit rund 1000 Mitarbeitern betreuen, das sich um Behinderte kümmert. Der dortige Seelsorger war Anfang 2018 gestorben.