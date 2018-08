Gefahr für Fische: Flüsse nähern sich kritischer Temperatur

Wiesbaden (dpa/lhe) - Durch die andauernde Hitze droht ein Massensterben der Fische in Hessens Flüssen. In einigen Gewässern lägen die Temperaturen nur noch knapp unter der kritischen Marke, sagte Günter Hoff-Schramm, Geschäftsführer der Verbands Hessischer Fischer, am Montag in Wiesbaden. «Ab 28 Grad wird es kritisch, da haben wir den höchsten Sauerstoffverlust.» Die Möglichkeiten, in Flüssen regulierend einzugreifen, seien gering.