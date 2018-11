Gefesselt und bedroht: Maskierte rauben 80-Jährigen aus

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 80-jährigen Mann in dessen Haus in Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) überfallen und ausgeraubt. Sie bedrohten den Mann mit einem Messer, fesselten ihn und erbeuteten eine Uhr und Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten, der 80-Jährige konnte seine Fesseln lösen und Hilfe holen.