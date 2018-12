«Gegen Vergessen»: Hesse mit Verdienstorden geehrt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht an Andreas Dickerboom den Verdienstorden der Bundesrepublik. Foto: Bernd von Jutrczenka

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für sein Engagement um die Gedenk- und Erinnerungskultur ist der Frankfurter Andreas Dickerboom mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Berlin an insgesamt 14 Frauen und 14 Männer. Dickerboom arbeitet unter anderem im Vorstand der Bildungsstätte Anne Frank mit und ist seit 2013 Sprecher aller Regionalgruppen des Vereins Gegen Vergessen - Für Demokratie.