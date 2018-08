Gegen Verkehrsschild geprallt: Frau stirbt

Oberzent (dpa/lhe) - Eine bei einem Verkehrsunfall in Oberzent (Odenwaldkreis) schwer verletzte 16-jährige Motorradfahrerin ist gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag die aus Rheinland-Pfalz stammende junge Frau bereits am vergangenen Freitag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die 16-Jährige war in einer Kurve der Landstraße 3410 von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang aufklären.