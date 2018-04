Geldautomat hält Sprengung stand

Gießen (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomaten im Lahn-Dill-Kreis zu sprengen. Der Automat in einer Bankfiliale in Eschenburg hielt allerdings der heftigen Explosion in der Nacht auf Sonntag stand, wie die Polizei mitteilte. Anwohner waren durch den lauten Knall der Explosion aufgeschreckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.