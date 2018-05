Geldautomat in Südhessen gesprengt: Täter erbeuten Geld

Ein Streifenwagen der Plizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht in der Ausfahrt einer Garage. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Viernheim (dpa/lhe) - Unbekannte Diebe haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum im südhessischen Viernheim (Kreis Bergstraße) gesprengt und mehrere Geldkassetten erbeutet. Anwohner wurden am frühen Mittwochmorgen durch einen lauten Knall aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Nach der Sprengung sollen 3 bis 4 Männer in einen tiefer gelegten schwarzen Wagen eingestiegen und davon gefahren sein. Die Höhe der Beute stand zunächst nicht fest.