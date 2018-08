Geldautomaten in drei Bundesländern gesprengt: Festnahmen

Mainz/Amsterdam (dpa) - Die vier Tatverdächtigen, die am Dienstag in den Niederlanden festgenommen wurden, sollen an einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg beteiligt gewesen sein. Beamte der Kriminaldirektion Mainz hätten bei den Ermittlungen eng mit den niederländischen Kollegen und Europol zusammengearbeitet, teilte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Für welche Geldautomatensprengungen die festgenommenen Männer genau verantwortlich sind, werde jetzt ermittelt, erklärte eine Sprecherin.