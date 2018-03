Geldautomatendieb wegen versuchten Mordes vor Gericht

Lüneburg (dpa/lni) - Ein mutmaßlicher Geldautomatendieb muss sich demnächst auch wegen versuchten Mordes am Landgericht Lüneburg verantworten. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der Angeklagte soll in Kassel versucht haben, zwei Zeugen mit einem Lastwagen zu überfahren. Außerdem wird ihm in dem am 3. April beginnenden Prozess schwerer Bandendiebstahl in insgesamt vierzehn Fällen vorgeworfen, fünf Mal soll es beim Versuch geblieben sein.