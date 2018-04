Geldautomatendiebe rasen auf Zeugen zu: Teilgeständnis

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll sich der 25-Jährige einer Bande angeschlossen haben, die Geldautomaten in Banken und Sparkassen mit zuvor gestohlenen Autos aus der Verankerung riss. Im Dezember 2016 konnten sich zwei Zeugen dabei in Kassel-Bettenhausen nur mit einem Sprung in einen Hauseingang retten, als ein Laster mit rund 60 Stundenkilometern auf sie zufuhr. Der Lkw krachte anschließend in das Gebäude. Am Steuer hat damals der Staatsanwaltschaft zufolge der Angeklagte gesessen, er soll den Tod der beiden billigend in Kauf genommen haben.

Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, am Diebstahl von insgesamt acht Fahrzeugen und einem Automaten samt Bargeld in Höhe von rund 25 000 Euro beteiligt gewesen zu sein. Bei fünf weiteren beabsichtigten Automatendiebstählen scheiterten die Täter. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 170 000 Euro. Bis zum 27. April sind zehn Verhandlungstermine angesetzt.