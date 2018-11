Geldtransporter-Überfall Thema bei «Aktenzeichen XY»

Limburg (dpa/lhe) - Der Überfall auf einen Geldtransporter in Limburg wird an diesem Mittwochabend (14.) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY». Die Limburger Staatsanwaltschaft habe zudem für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.