Geldtransporterfahrer überfallen: Fluchtauto in Flammen

Limburg (dpa/lhe) - Ein Mitarbeiter eines Geldtransporters ist auf dem Gelände eines Supermarktes in Limburg überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der Täter habe den Geldbehälter erbeutet, teilte die Polizei in Wiesbaden nach der Tat am Montagmittag mit. In dem Behälter habe sich ein größerer Geldbetrag befunden. Genauere Angaben zur Höhe der Beute wurden nicht gemacht. Der Täter flüchtete mit einem Auto. Es wurde kurz darauf in der Nähe des Tatortes entdeckt, es stand in Flammen. Von dem Räuber und seinem mutmaßlichen Komplizen fehlte zunächst jede Spur. Nach ihnen wurde auch mit einem Hubschrauber gesucht.