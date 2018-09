Geldwäsche: Bafin drängt Deutsche Bank zu mehr Anstrengungen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin nimmt die Deutsche Bank beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enger an die Kandare. Deutschlands größtes Geldhaus sei am 21. September angewiesen worden, «angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und Allgemeine Sorgfaltspflichten einzuhalten», teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Montag mit.