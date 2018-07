Georg-Büchner-Preisträger 2018 wird bekannt gegeben

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Georg-Büchner-Preisträger 2018 wird heute bekannt gegeben. Die renommierteste literarische Auszeichnung in Deutschland ist mit 50 000 Euro dotiert. Sie wird seit 1951 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vergeben. Ausgezeichnet werden Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen «durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten» und «an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben».