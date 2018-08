Geplanter Protestzug gegen AfD sorgt für Streit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Etwa 2000 Demonstranten werden am kommenden Sonntag in Wiesbaden zu einem Demonstrationszug gegen den Wahlkampfauftakt der hessischen AfD erwartet. «Keine AfD in den Landtag» heißt das Bündnis, das zu der umstrittenen Aktion aufruft. Angemeldet wurde die Demonstration vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Region Frankfurt-Rhein-Main. Der geplante Protestzug sorgt für politischen Streit: Während SPD, Linke und die Grünen mitmachen, lehnt die CDU eine Beteiligung ab. Die FDP war erst gar nicht eingeladen worden.