Geplatzter Reifen und betrunken: Mit Tempo 180 auf A49

Fritzlar (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Nordhessen mit geplatztem Reifen über die Autobahn 49 gebraust. Er sei in seinem Wagen mit einem Tempo von bis zu 180 Stundenkilometer unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Homberg am Montag mit. An einer Baustelle raste der aus Kassel stammende Mann am Freitagmorgen mit Tempo 140 vorbei, zudem überholte er mehrere Autos rechts. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, der 26-Jährige wurde in Fritzlar gestoppt. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Der Hinterreifen war bereits bei der Auffahrt auf die Autobahn geplatzt. Der Mann gab bei der Polizei an, er habe den Knall nicht zuordnen können.