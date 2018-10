Gericht schickt professionellen Trickdieb ins Gefängnis

/Main (dpa/lhe) - Nach einer Serie von sechs Trickdiebstählen auf dem Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens ist ein 43-Jähriger zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Montag entschieden. Gemeinsam mit zwei derzeit noch flüchtigen Komplizen hatte der Dieb gezielt wohlhabend aussehende Ausländer ausgewählt, sie in ein Gespräch verwickelt und währenddessen bestohlen. Allein in einem Fall fiel den Tätern 10 000 Euro Bargeld in die Hände - insgesamt erbeuteten sie innerhalb von sechs Monaten mehr als 27 000 Euro.