Gericht urteilt über Dieselfahrverbot in Frankfurt

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor bis Euro5 steht an einer Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Droht Hessens größter Stadt Frankfurt ein Dieselfahrverbot? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Hessen verklagt, weil in vier Städten die Stickoxid-Grenzwerte überschritten wurden. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt am kommenden Mittwoch (5. September, 10.00 Uhr) über den Luftreinhalteplan von Frankfurt. Der Plan muss dafür sorgen, dass die Grenzwerte auf Dauer und sicher eingehalten werden. Es wird erwartet, dass nach der mündlichen Verhandlung noch am selben Tag ein Urteil verkündet wird.