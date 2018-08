Gericht verhandelt über mögliches Dieselfahrverbot

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt am 5. September über ein mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt. Weitere Verfahren gegen die Städte Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach sollen zu einem späteren Termin folgen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Es sei geplant, dass am 5. September zu Frankfurt auch eine Entscheidung verkündet wird.