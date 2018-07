Gericht weist Klage zurück: Kein EM-Doppelstart von Pflieger

Das Gericht begründetet die Entscheidung am Mittwoch damit, dass der DLV in den Nominierungsrichtlinien für die EM auch festgeschrieben hat, dass ein Athlet für die Disziplin nominiert wird, in der er die besten Erfolgsaussichten hat. Nach dem Urteil ist zugleich der Weg für Sebastian Hendel vom LG Vogtland für einen 10 000-Meter-Start bei der EM frei. Er ist Vierter der deutschen Rangliste, hat aber ebenfalls die EM-Norm geknackt.

Pflieger hatten für beide Disziplinen den Qualifikations-Richtwert unterboten. Er hat nun noch die Möglichkeit, beim Oberlandesgericht Frankfurt Berufung einzulegen.