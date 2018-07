Gerichtsentscheidung um römischen Pferdekopf erwartet

Limburg (dpa/lhe) - Im zähen Streit um den Wert eines römischen Bronze-Pferdekopfs steht eine Entscheidung an. Das Landgericht Limburg will am Freitag (27. Juli) seine Sicht in dem Fall verkünden. Möglich sei ein Urteil, denkbar aber auch ein Beschluss beispielsweise über weitere Beweismittel, sagte ein Gerichtssprecher. In dem seit Jahren laufenden Streit geht es um den Wert der antiken Skulptur, den das Land Hessen geringer eingeschätzt hat als ein Landwirt aus Lahnau (Lahn-Dill-Kreis).