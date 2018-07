Gerichtsstreit um Unterhalt für Mutter von Ex-Heimkind

Offenburg (dpa/lsw) - Der Streit um den Unterhalt für die Mutter eines früheren Heimkindes geht in die nächste Runde. Das Landratsamt Ortenaukreis hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe Beschwerde gegen einen Beschluss des Amtsgerichts Offenburg eingelegt, demzufolge die Tochter nicht für ihre pflegebedürftige Mutter zahlen muss. Das entsprechende Schreiben sei in der vergangenen Woche eingegangen, sagte am Montag eine OLG-Sprecherin. Zuvor hatte die «Offenbach-Post» berichtet.