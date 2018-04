Gerichtsverhandlung im Mordfall Johanna eröffnet

Gießen (dpa/lhe) - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der kleinen Johanna hat begonnen. Zum Auftakt des Verfahrens am Freitagvormittag vor dem Landgericht Gießen sollte nur die Anklage verlesen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 42-Jährigen aus Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) vor, im Jahr 1999 das damals acht Jahre alte Mädchen aus Ranstadt in der Wetterau missbraucht und getötet zu haben. Jahrelang hatte die Polizei erfolglos nach einem Verdächtigen gesucht. Erst Ermittlungen in einem anderen Missbrauchsfall und neue Analyseverfahren führten zu dem Angeklagten: Er wurde im vergangenen Oktober festgenommen.