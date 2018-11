Geschäftsfrau erpresst: 27-Jähriger festgenommen

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein 27 Jahre alter Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis wird verdächtigt, eine Geschäftsfrau erpresst zu haben. Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis sei am Dienstagabend in der Nähe von Steinau an der Straße festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalpolizei Gelnhausen habe der Verdächtige von der Geschäftsfrau einen fünfstelligen Geldbetrag gefordert. An seiner Festnahme waren auch Beamte einer Spezialeinheit beteiligt. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.