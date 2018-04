Geschätzter Schaden nach Großbrand: Eine Million Euro

Limburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem verheerenden Großbrand in einem Baumarkt in Limburg hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Danach verursachte das Feuer allein an dem Gebäude einen Schaden von rund einer Million Euro. Hinzu komme noch der Schaden am Inventar, sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag in Wiesbaden. Ob der Brand durch einen technischen Defekt oder Unachtsamkeit entstand, könne hingegen nicht mehr festgestellt werden, sagte sie. Brandstiftung schließen die Ermittler jedoch aus.