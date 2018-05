Gesetzesnovelle zu Frankfurter Wahlkreis im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Jetzt geht doch alles ganz schnell: Nur zwei Wochen nach einem Veto des Staatsgerichtshofs soll am (morgigen) Mittwoch das Gesetz für den Neuzuschnitt eines Frankfurter Wahlkreises in den hessischen Landtag eingebracht werden. Darauf einigten sich die Fraktionen am Dienstag. Hessens oberste Richter hatten am 9. März entschieden, dass der Wahlkreis Frankfurt I noch vor der Landtagswahl am 28. Oktober neu eingeteilt werden muss. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte am Rande der Verhandlung betont, dass dies zeitlich kaum zu schaffen wäre.