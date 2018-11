Gespräch über Ampel-Koalition voraussichtlich kommende Woche

Wiesbaden (dpa/lhe) - Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP in Hessen werden voraussichtlich in der kommenden Woche über ein mögliches Ampelbündnis für eine neue Landesregierung sprechen. Das kündigte der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Freitag in Wiesbaden nach einem Treffen mit der FDP an. Der Parteivorsitzende der hessischen Liberalen, Stefan Ruppert, sagte: «Wir wollen sehr ernsthaft ausloten, ob es möglich ist, mit SPD und Grünen eine Koalition in Hessen zu bilden.» Er betonte gleichzeitig, dass sich an der Haltung der FDP nicht geändert habe, keinen grünen Ministerpräsidenten mitzuwählen.