Geständnisse im Prozess um Cannabis-Plantage in Lagerhalle

Daneben transportierten die Beamten auch noch Zubehör wie Anzuchtkästen, Strahler und Verpackungsmaterial ab. Die fünf aus Serbien stammenden Betreiber der Plantage kamen in Untersuchungshaft, wo sich auch heute noch drei Angeklagte befinden. Die Polizei war den mutmaßlichen Tätern über telefonische Überwachungsanlagen auf die Spur gekommen.

Am ersten von sechs geplanten Verhandlungstagen ließen die Angeklagten den Vorwurf der Staatsanwaltschaft über ihre Verteidiger pauschal bestätigen. In die Einzelheiten zu Lebenslauf und Anklagevorwurf wolle man allerdings erst an den kommenden Prozesstagen gehen, hieß es. Die Vorwürfe - Herstellung und Handel von Betäubungsmitteln - stellen aus Sicht der Anklage ein Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr dar. Mit einem Urteil wird Mitte Juni gerechnet.