Gestohlene Luxusautos verkauft: Autoschieber vor Gericht

Schild am Zugang zum Landgericht in Bielefeld. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bielefeld/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei mutmaßliche Mitglieder einer Autoschieberbande stehen von heute an in Bielefeld vor Gericht. Die Gruppe soll überwiegend in Nordrhein-Westfalen sowie rund um Frankfurt immer wieder Luxusautos gestohlen und weiterverkauft haben, darunter zahlreiche hochwertige SUVs und Limousinen. In einer Lagerhalle im niedersächsischen Papenburg sollen sie dann die Fahrgestellnummern ausgefräst und ausgetauscht haben. Es sind mehr als zwanzig Prozesstage bis Ende Oktober angesetzt.