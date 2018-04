Gesuchte Jungen nach Unfallfahrt in Vaters Auto gefunden

Kassel (dpa/lhe) - Ein Kamerateam eines Fernsehsenders half der Polizei, die unfallträchtige Spritztour zweier Jungen mit einem Auto aufzuklären. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, waren die Journalisten in Kassel, um vor Ort einen Beitrag über die Unfälle vom Donnerstag zu drehen. Dabei beobachteten sie, wie ein Jugendlicher in ein auf einem Grundstück geparktes Auto stieg, aber nicht losfuhr. Nach ihrem Hinweis an die Polizei stellte sich heraus, dass der Vater des Jungen der Halter des gesuchten Wagens ist.