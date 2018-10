Gesundheitsausgaben steigen weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Ausgaben für Gesundheit sind in Hessen 2016 erneut gewachsen. Mit 26,8 Milliarden Euro lag der Wert mehr als vier Prozent über dem des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. 2008 hatte sich die Gesundheitsausgaben in Hessen noch auf 19,7 Milliarden Euro summiert.