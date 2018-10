Gesundheitsminister Spahn wirbt für Grippeimpfung

Langen (dpa/lhe) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bei einem Besuch des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) im südhessischen Langen für die Impfung gegen die Grippe geworben. «Das ist definitiv eine der meist unterschätzten Erkrankungen, die es gibt», sagte Spahn am Donnerstag in dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. In der vergangenen Saison habe die Grippe allein in Deutschland rund neun Millionen Arztbesuche ausgelöst und fast zu 2000 Todesfällen geführt. Die Impfquote sei noch immer viel zu gering und solle mit Hilfe einer Kampagne höher werden.