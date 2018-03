Gesundheitszentrum gegen Landarztmangel eröffnet

Oberzent/Wiesbaden (dpa/lhe) - Das erste von der schwarz-grünen hessischen Landesregierung geförderte Gesundheitszentrum ist in der neuen Odenwald-Gemeinde Oberzent eröffnet worden. Die Fachärzte arbeiteten darin nach einem integrierten Konzept, so dass «ein sinnvolles Zusammenarbeiten der an der Behandlung Beteiligten stattfinden kann», sagte Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) bei der Eröffnung am Montag. «Solche Modelle sind die gesundheitliche Versorgung der Zukunft.» Denn: «Es entstehen zunehmend komplexe Hilfebedarfe bei den älter werdenden Patienten.»