Getötete Frau in Frankfurt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Frankfurt/Main (dpa) - Im Fall der getöteten Frau, die in einem Frankfurter Park gefunden wurde, hat die Polizei am Freitag einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 50-jährigen Deutschen, wie eine Sprecherin der Frankfurter Polizei am Samstagmorgen sagte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung online über die Festnahme berichtet. Der Verdächtige, der für den Tod der Frau verantwortlich sein soll, sollte noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.