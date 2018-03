Gewerbesteuer: Finanzdienstleister sind wichtigste Einzahler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der starke Finanzsektor in Hessen sorgt für einen Großteil der Gewerbesteuereinnahmen im Land. Rund 30 Prozent der Gewerbesteuereinkünfte stammen von Unternehmen der Banken- und Versicherungsbranche. Zweitwichtigster Einzahler sind mit knapp 20 Prozent Freiberufler für wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, zu denen etwa Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zählen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Auf Platz drei folgt die Industrie mit knapp 18 Prozent.