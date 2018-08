Gewerbesteuereinnahmen in Hessen weiter hoch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Gewerbesteuereinnahmen in Hessen sind weiter hoch. Im ersten Halbjahr haben die Gemeinden des Landes Brutto-Zahlungen von rund 2,5 Milliarden Euro erhalten und so an das hohe Niveau der Vorjahre angeschlossen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Vor allem in Darmstadt, Offenbach und Erbach gab es demnach deutliche Zuwächse, in Baunatal und Fulda indes starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr.