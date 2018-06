Gewerkschaft: BCM Kosmetik in Dietzenbach wird geschlossen

Dietzenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Kosmetikfirma BCM schließt nach Angaben der Chemiegewerkschaft IG BCE ihren Standort in Dietzenbach. Die Geschäftsführung des Unternehmens habe den Beschäftigten auf einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch mitgeteilt, dass die Niederlassung mit 300 Beschäftigten zum 1. Oktober 2019 geschlossen werde, teilte die Gewerkschaft in Darmstadt mit. Sie kündigte gemeinsam mit dem Betriebsrat Widerstand an. «Noch geben wir den Standort nicht auf», erklärte sie am Donnerstag.