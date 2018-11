Gewerkschaft beklagt Lehrermangel an berufsbildenden Schulen

In der Berufsbildung gebe es seit vielen Jahren einen ausgeprägten Mangel an ausgebildeten Lehrkräften. Nach einer GEW-Prognose werden in Hessen bis zum Jahr 2030 rund 4000 Lehrkräfte berufsbildender Schulen in Pension gehen. Das wäre knapp die Hälfte der aktuell tätigen Lehrer. «Wir brauchen, nur um den Bestand zu halten, jährlich 300 neue Lehrkräfte», erklärte Koch.

Zu den berufsbildenden Schulen zählen nicht nur die klassischen Berufsschulen. Es gibt auch Vollzeitschulen, besonders für Gesundheits- und Sozialberufe. Außerdem können sich Jugendliche an berufsbildenden Schulen auf eine Ausbildung vorbereiten.