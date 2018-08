Gewerkschaft beklagt Missstände an Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Wochen nach Schulbeginn hat die Lehrergewerkschaft GEW erhebliche Missstände an Hessens Schulen beklagt. Vor allem an Grundschulen fehlten Lehrer und die Arbeitsbelastung der existierenden Lehrer sei kaum mehr tragbar, sagten Vertreter der Gewerkschaft am Freitag in Wiesbaden. Zudem entsprächen die Bedingungen an Hessens Schulen - von den Räumen bis zur Ausstattung - keinem modernen Bildungssystem. Es gebe einen erheblichen Investitionsstau, den die Landesregierung nur punktuell abarbeite.