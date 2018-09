Gewerkschaften: Ryanair riskiert europaweites Streik-Chaos

Brüssel (dpa) - Der Billigflieger Ryanair riskiert aus Sicht von Gewerkschaften durch die Absage zu weniger Flüge beim europäischen Streik am Freitag ein Luftverkehrs-Chaos. «Indem es angesichts des morgigen Streiks nicht genügend Flüge annulliert, verhält sich Ryanair unverantwortlich und riskiert Spannungen und Unsicherheiten für Flughafenmitarbeiter, eigene Beschäftigte und Passagiere», erklärte die belgische Gewerkschaft CNE am Donnerstag. Am Flughafen Charleroi nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel etwa drohe angesichts von bis zu 20 000 erwarteten Passagiere Unruhe.